Schwache Performance in New York: Dow Jones legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Am Dienstag notierte der Dow Jones via NYSE letztendlich 1,14 Prozent leichter bei 41 433,48 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 17,163 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 1,42 Prozent auf 42 507,65 Punkte an der Kurstafel, nach 41 911,71 Punkten am Vortag.

Bei 41 175,37 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 41 868,27 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 11.02.2025, lag der Dow Jones bei 44 593,65 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 11.12.2024, einen Wert von 44 148,56 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.03.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 38 769,66 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 2,26 Prozent ein. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 45 054,36 Punkten. Bei 41 175,37 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Boeing (+ 3,99 Prozent auf 154,06 USD), NVIDIA (+ 1,66 Prozent auf 108,76 USD), Salesforce (+ 1,52 Prozent auf 277,05 USD), UnitedHealth (+ 1,21 Prozent auf 486,04 USD) und Amazon (+ 1,05 Prozent auf 196,59 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Verizon (-6,58 Prozent auf 43,43 USD), Walt Disney (-5,03 Prozent auf 97,90 USD), McDonalds (-3,31 Prozent auf 306,76 USD), IBM (-3,09 Prozent auf 248,95 USD) und Apple (-2,92 Prozent auf 220,84 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 82 134 864 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,134 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

2025 präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,89 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

