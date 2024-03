Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite liegt am Mittag im Minus

Am Mittwoch verbucht der NASDAQ Composite um 18:00 Uhr via NASDAQ Verluste in Höhe von 0,44 Prozent auf 16 194,25 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,280 Prozent auf 16 220,11 Punkte an der Kurstafel, nach 16 265,64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 16 232,22 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 143,34 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ Composite bereits um 0,882 Prozent. Vor einem Monat, am 13.02.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 15 655,60 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.12.2023, wurde der NASDAQ Composite auf 14 733,96 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 13.03.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 11 188,84 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,67 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 16 449,70 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 477,57 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit SIGA Technologies (+ 19,36 Prozent auf 6,35 USD), Allscripts Healthcare Solutions (+ 13,79 Prozent auf 8,25 USD), Innodata (+ 12,28 Prozent auf 6,72 USD), Ebix (+ 11,76 Prozent auf 0,95 USD) und New York Community Bancorp (+ 10,44 Prozent auf 3,80 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Arundel (-22,70 Prozent auf 0,14 CHF), Enzon Pharmaceuticals (-21,06 Prozent auf 0,07 USD), Comtech Telecommunications (-20,66 Prozent auf 4,57 USD), TransAct Technologies (-13,25 Prozent auf 5,96 USD) und Sangamo Therapeutics (-6,40 Prozent auf 0,81 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 6 754 655 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 2,751 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Die Bed Bath Beyond-Aktie weist mit 0,05 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die CRESUD-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 72,17 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at