Schwacher Handel: ATX Prime verbucht am Mittag Abschläge

Am Mittwochmittag halten sich die Börsianer in Wien zurück.

Um 12:10 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,04 Prozent schwächer bei 1 721,20 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,003 Prozent auf 1 721,91 Punkte an der Kurstafel, nach 1 721,97 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 1 723,43 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 716,93 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der ATX Prime bereits um 0,080 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, bei 1 666,80 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 10.10.2023, den Wert von 1 587,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.01.2023, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 626,00 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit S IMMO (+ 4,44 Prozent auf 13,64 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,94 Prozent auf 9,82 EUR), PORR (+ 1,19 Prozent auf 13,64 EUR), AMAG (+ 1,00 Prozent auf 30,40 EUR) und Verbund (+ 0,98 Prozent auf 87,30 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Marinomed Biotech (-3,14 Prozent auf 30,80 EUR), Flughafen Wien (-1,87 Prozent auf 49,75 EUR), Lenzing (-1,59 Prozent auf 33,95 EUR), BAWAG (-1,49 Prozent auf 47,48 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,46 Prozent auf 121,40 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 113 808 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 29,444 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,34 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Addiko Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,01 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at