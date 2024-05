Schwacher Handel: ATX Prime verbucht zum Handelsende Verluste

Zum Handelsende hielten sich die Börsianer in Wien zurück.

Der ATX Prime schloss nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 1 859,86 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 1 862,16 Zählern und damit 0,006 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (1 862,04 Punkte).

Das Tagestief des ATX Prime betrug 1 857,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 1 865,57 Zähler.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 779,08 Punkten auf. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 28.02.2024, bei 1 708,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, den Stand von 1 562,05 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 8,51 Prozent zu. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 664,49 Punkten.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit UBM Development (+ 1,50 Prozent auf 20,30 EUR), FACC (+ 1,43 Prozent auf 7,10 EUR), S IMMO (+ 1,38 Prozent auf 22,10 EUR), Rosenbauer (+ 1,31 Prozent auf 31,00 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,21 Prozent auf 45,01 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil PORR (-2,19 Prozent auf 14,28 EUR), Andritz (-1,96 Prozent auf 55,05 EUR), Marinomed Biotech (-1,71 Prozent auf 14,35 EUR), Wolford (-1,50 Prozent auf 3,94 EUR) und Telekom Austria (-1,49 Prozent auf 8,57 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 371 345 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 25,709 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen

Im ATX Prime präsentiert die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,99 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

