Schwacher Handel: Euro STOXX 50 beginnt Handel mit Verlusten

Am Freitag fällt der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 1,18 Prozent auf 5 010,95 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 4,381 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,535 Prozent auf 5 043,61 Punkte an der Kurstafel, nach 5 070,76 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Freitag bei 5 043,61 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 003,90 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 1,69 Prozent. Vor einem Monat, am 05.03.2024, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 893,07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.01.2024, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 463,51 Punkte. Vor einem Jahr, am 05.04.2023, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 298,36 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 11,04 Prozent nach oben. Bei 5 121,71 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Eni (+ 0,97 Prozent auf 15,50 EUR), Bayer (-0,46 Prozent auf 28,43 EUR), Enel (-0,50 Prozent auf 6,02 EUR), BASF (-0,56 Prozent auf 54,61 EUR) und Deutsche Börse (-0,65 Prozent auf 184,80 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Intesa Sanpaolo (-2,53 Prozent auf 3,30 EUR), Stellantis (-2,01 Prozent auf 24,57 EUR), Siemens (-1,76 Prozent auf 173,04 EUR), UniCredit (-1,66 Prozent auf 34,86 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,63 Prozent auf 74,04 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 358 840 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 407,075 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

