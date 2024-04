Schwacher Handel in Frankfurt: DAX am Montagnachmittag im Minus

Der DAX verliert heute an Boden.

Der DAX fällt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,26 Prozent auf 18 114,66 Punkte. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,810 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der DAX 0,006 Prozent höher bei 18 162,15 Punkten, nach 18 161,01 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 18 108,36 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 235,80 Punkten.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, wurde der DAX mit einer Bewertung von 18 492,49 Punkten gehandelt. Der DAX wies vor drei Monaten, am 29.01.2024, einen Stand von 16 941,71 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, bei 15 922,38 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 8,02 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 18 567,16 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell RWE (+ 2,67 Prozent auf 33,05 EUR), Daimler Truck (+ 1,98 Prozent auf 43,75 EUR), Fresenius SE (+ 1,65 Prozent auf 27,66 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,58 Prozent auf 26,28 EUR) und QIAGEN (+ 1,35 Prozent auf 39,29 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Deutsche Bank (-9,01 Prozent auf 15,04 EUR), Porsche (-3,99 Prozent auf 86,22 EUR), Continental (-2,11 Prozent auf 61,18 EUR), Commerzbank (-2,09 Prozent auf 13,81 EUR) und Covestro (-1,46 Prozent auf 47,37 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 20 618 159 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 203,097 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

2024 hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Mit 7,58 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at