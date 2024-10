Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in der Verlustzone

So performte der MDAX am vierten Tag der Woche zum Handelsende.

Schlussendlich verlor der MDAX im XETRA-Handel 0,74 Prozent auf 26 738,27 Punkte. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 261,127 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,072 Prozent tiefer bei 26 918,75 Punkten, nach 26 938,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 26 955,34 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 659,16 Zählern.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0,779 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 10.09.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 25 199,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.07.2024, betrug der MDAX-Kurs 25 613,88 Punkte. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 10.10.2023, den Stand von 25 795,41 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Minus von 0,373 Prozent zu Buche. Bei 27 641,56 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. 23 476,10 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit Talanx (+ 2,53 Prozent auf 75,10 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,82 Prozent auf 139,50 EUR), Aurubis (+ 0,94 Prozent auf 64,15 EUR), Lufthansa (+ 0,75 Prozent auf 6,49 EUR) und TUI (+ 0,53 Prozent auf 6,87 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Nordex (-3,34 Prozent auf 13,30 EUR), HENSOLDT (-3,28 Prozent auf 28,86 EUR), Hypoport SE (-3,04 Prozent auf 274,40 EUR), Stabilus SE (-2,63 Prozent auf 37,00 EUR) und HelloFresh (-2,52 Prozent auf 9,22 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 789 137 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Talanx-Aktie mit 18,618 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die thyssenkrupp-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 15,98 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at