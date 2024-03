Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich letztendlich leichter

Schlussendlich stand im XETRA-Handel ein Minus von 0,64 Prozent auf 14 318,23 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 117,157 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 14 431,94 Zählern und damit 0,151 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (14 410,13 Punkte).

Das Tageshoch des SDAX betrug 14 441,67 Punkte, das Tagestief hingegen 14 243,99 Zähler.

SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der SDAX bereits um 2,37 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 28.02.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 768,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.12.2023, lag der SDAX-Kurs bei 13 927,88 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 28.03.2023, bei 12 658,57 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 3,60 Prozent nach oben. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 441,67 Punkten. Bei 13 230,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit Mutares (+ 4,83 Prozent auf 36,90 EUR), CANCOM SE (+ 4,22 Prozent auf 27,64 EUR), Varta (+ 3,31 Prozent auf 14,81 EUR), KSB SE (+ 2,97 Prozent auf 624,00 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,68 Prozent auf 21,05 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Energiekontor (-9,85 Prozent auf 64,10 EUR), Kontron (-7,76 Prozent auf 20,44 EUR), STRATEC SE (-5,19 Prozent auf 40,20 EUR), SFC Energy (-4,46 Prozent auf 17,98 EUR) und Dermapharm (-4,45 Prozent auf 32,64 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SDAX ist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 837 999 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 17,280 Mrd. Euro weist die TRATON-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,41 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,02 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

