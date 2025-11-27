Dermapharm Aktie
|37,05EUR
|0,65EUR
|1,79%
WKN DE: A2GS5D / ISIN: DE000A2GS5D8
Dermapharm Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Hold" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Das Management des Pharmaunternehmens habe einen konstruktiven Ton angestimmt für das laufende Übergangsjahr, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Interesse der Investoren habe sich auf wichtige Initiativen und Wachstumstreiber für die Zukunft konzentriert./tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dermapharm Holding SE Hold
|
Unternehmen:
Dermapharm Holding SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
34,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
36,55 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,98%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
37,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,23%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Dermapharm Holding SEmehr Nachrichten
|
18.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
18.11.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
18.11.25
|Börse Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
13.11.25
|Dermapharm-Aktie in Rot: Jahresziele gehalten - Umbau bremst Umsatz (dpa-AFX)
|
13.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.11.25
|EQS-News: Stable earnings despite portfolio adjustment - 2025 guidance confirmed, strong growth in branded pharmaceuticals (EQS Group)
|
13.11.25
|EQS-News: Stabiles Ergebnis trotz Portfolioanpassung – Prognose 2025 bestätigt, Markenarzneimittel mit kräftigem Wachstum (EQS Group)
|
11.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX zum Start leichter (finanzen.at)