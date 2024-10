Schwacher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX aktuell

Am Dienstag notiert der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,08 Prozent leichter bei 3 387,44 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 569,244 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,198 Prozent auf 3 383,49 Punkte an der Kurstafel, nach 3 390,19 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 419,62 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 381,65 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 264,29 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 22.07.2024, einen Stand von 3 321,12 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, einen Wert von 2 843,38 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 1,89 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 125,18 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit SAP SE (+ 3,70 Prozent auf 218,55 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 3,33 Prozent auf 55,90 EUR), HENSOLDT (+ 2,45 Prozent auf 31,76 EUR), EVOTEC SE (+ 2,34 Prozent auf 5,91 EUR) und Nordex (+ 1,79 Prozent auf 13,63 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Bechtle (-6,13 Prozent auf 34,00 EUR), 1&1 (-2,26 Prozent auf 13,84 EUR), freenet (-1,78 Prozent auf 27,58 EUR), Deutsche Telekom (-1,43 Prozent auf 27,49 EUR) und Nagarro SE (-1,25 Prozent auf 94,80 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 3 007 669 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 248,290 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,42 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die CompuGroup Medical SE-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

