Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX aktuell

Am Mittwoch tendiert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,12 Prozent tiefer bei 3 459,89 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 523,430 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,117 Prozent auf 3 468,15 Punkte an der Kurstafel, nach 3 464,11 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 474,84 Punkte, das Tagestief hingegen 3 455,62 Zähler.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 0,366 Prozent. Vor einem Monat, am 13.02.2024, stand der TecDAX noch bei 3 369,56 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 13.12.2023, den Wert von 3 282,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.03.2023, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 196,81 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 4,07 Prozent zu Buche. Bei 3 490,44 Punkten schaffte es der TecDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3 187,26 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 1,24 Prozent auf 122,45 EUR), Infineon (+ 1,20 Prozent auf 35,30 EUR), Nemetschek SE (+ 0,68 Prozent auf 88,60 EUR), MorphoSys (+ 0,57 Prozent auf 66,48 EUR) und Energiekontor (+ 0,45 Prozent auf 66,90 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen ADTRAN (-3,13 Prozent auf 5,89 USD), SMA Solar (-1,86 Prozent auf 58,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,76 Prozent auf 17,57 EUR), EVOTEC SE (-1,13 Prozent auf 13,10 EUR) und JENOPTIK (-1,03 Prozent auf 28,88 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 833 630 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 202,537 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

Im TecDAX präsentiert die United Internet-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,23 Prozent an der Spitze im Index.

