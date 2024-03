Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite startet im Minus

Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,48 Prozent leichter bei 16 026,43 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,444 Prozent schwächer bei 16 031,93 Punkten, nach 16 103,45 Punkten am Vortag.

Bei 16 043,37 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 15 951,86 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, den Wert von 15 775,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.12.2023, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 15 003,22 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 11 630,51 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,54 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 16 449,70 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Escalon Medical (+ 9,26 Prozent auf 0,23 USD), Cerus (+ 7,80 Prozent auf 2,01 USD), EMCORE (+ 7,63 Prozent auf 0,41 USD), Cumulus Media A (+ 6,23 Prozent auf 3,58 USD) und Lifetime Brands (+ 5,27 Prozent auf 8,99 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Comtech Telecommunications (-28,04 Prozent auf 3,31 USD), MicroStrategy (-16,14 Prozent auf 1 260,26 USD), Enzon Pharmaceuticals (-15,46 Prozent auf 0,07 USD), Mind CTI (-12,05 Prozent auf 1,97 USD) und Century Aluminum (-4,89 Prozent auf 11,67 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 4 284 522 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,850 Bio. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Die Bed Bath Beyond-Aktie hat mit 0,05 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Im Index weist die Alliance Resource Partners LP-Aktie mit 14,21 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

