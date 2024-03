Schwacher Handel: LUS-DAX sackt zum Start ab

Der LUS-DAX verliert am Morgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Donnerstag gibt der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA um 0,39 Prozent auf 17 652,00 Punkte nach.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Donnerstag bei 17 616,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 704,00 Punkten erreichte.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 07.02.2024, bei 16 943,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 07.12.2023, den Wert von 16 640,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.03.2023, bewegte sich der LUS-DAX bei 15 533,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5,42 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 633,00 Punkten. 16 345,00 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Fresenius SE (+ 1,48 Prozent auf 25,40 EUR), Daimler Truck (+ 0,77 Prozent auf 43,32 EUR), Merck (+ 0,60 Prozent auf 159,25 EUR), Hannover Rück (+ 0,58 Prozent auf 240,80 EUR) und Commerzbank (+ 0,37 Prozent auf 10,75 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Continental (-3,71 Prozent auf 70,12 EUR), Brenntag SE (-3,18 Prozent auf 82,70 EUR), Bayer (-3,10 Prozent auf 25,82 EUR), Zalando (-2,66 Prozent auf 19,01 EUR) und adidas (-2,11 Prozent auf 182,04 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im LUS-DAX ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 564 952 Aktien gehandelt. Mit 202,490 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

2024 verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,71 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at