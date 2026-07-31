Schwacher Handel: MDAX verliert

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,44 Prozent tiefer bei 32 073,38 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 356,144 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,132 Prozent auf 32 259,28 Punkte an der Kurstafel, nach 32 216,66 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 32 540,45 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 32 063,44 Punkten.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 0,492 Prozent. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wies der MDAX 31 809,10 Punkte auf. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, lag der MDAX noch bei 30 589,95 Punkten. Der MDAX bewegte sich am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, bei 31 004,40 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3,53 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 33 547,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit AIXTRON SE (+ 8,88 Prozent auf 37,51 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,34 Prozent auf 77,00 EUR), Siltronic (+ 4,94 Prozent auf 77,60 EUR), JENOPTIK (+ 4,17 Prozent auf 37,96 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 4,03 Prozent auf 149,60 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Schaeffler (-12,73 Prozent auf 7,06 EUR), HENSOLDT (-4,83 Prozent auf 79,92 EUR), KION GROUP (-4,79 Prozent auf 38,14 EUR), CTS Eventim (-4,32 Prozent auf 58,65 EUR) und Porsche vz (-3,11 Prozent auf 42,63 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Schaeffler-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 772 374 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 39,751 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,41 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at