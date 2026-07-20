JENOPTIK Aktie
|39,28EUR
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|0,92%
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
JENOPTIK Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Jenoptik von 44 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wie aus einer Einschätzung vom Montag hervorgeht, bleibt Analyst Michael Kuhn vor den Zahlen des Technologiekonzerns für das zweite Quartal optimistisch - trotz eines vom Management signalisierten Auftragsrückgangs im Vergleich zum ersten Quartal./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 08:20 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
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Unternehmen:
JENOPTIK AG
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
47,00 €
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
38,88 €
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Abst. Kursziel*:
20,88%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
39,28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,65%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
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KGV*:
-
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