JENOPTIK Aktie

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WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

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20.07.2026 09:02:11

JENOPTIK Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Jenoptik von 44 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wie aus einer Einschätzung vom Montag hervorgeht, bleibt Analyst Michael Kuhn vor den Zahlen des Technologiekonzerns für das zweite Quartal optimistisch - trotz eines vom Management signalisierten Auftragsrückgangs im Vergleich zum ersten Quartal./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 08:20 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
Unternehmen:
JENOPTIK AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
38,88 € 		Abst. Kursziel*:
20,88%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
39,28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,65%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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