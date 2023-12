Schwacher Handel: SMI zum Start des Freitagshandels leichter

So bewegt sich der SMI am fünften Tag der Woche.

Um 09:12 Uhr fällt der SMI im SIX-Handel um 0,19 Prozent auf 11 110,95 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,265 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 11 100,32 Zählern und damit 0,290 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (11 132,60 Punkte).

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 11 095,24 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 11 111,21 Punkten.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,284 Prozent abwärts. Der SMI lag vor einem Monat, am 22.11.2023, bei 10 832,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.09.2023, wurde der SMI mit 11 014,76 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 22.12.2022, wies der SMI einen Stand von 10 774,64 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 1,21 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 11 616,37 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 10 251,33 Punkten.

SMI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Lonza (+ 0,75 Prozent auf 349,00 CHF), Alcon (+ 0,46 Prozent auf 65,76 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,38 Prozent auf 291,30 CHF), Zurich Insurance (+ 0,27 Prozent auf 441,60 CHF) und Swisscom (+ 0,16 Prozent auf 507,80 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Logitech (-1,80 Prozent auf 78,52 CHF), Richemont (-0,94 Prozent auf 116,45 CHF), Roche (-0,59 Prozent auf 243,55 CHF), Novartis (-0,56 Prozent auf 83,82 CHF) und Partners Group (-0,45 Prozent auf 1 214,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 150 623 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 265,152 Mrd. Euro.

SMI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,85 erwartet. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,25 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at