Schwacher Handel: STOXX 50 am Freitagmittag in Rot

Am fünften Tag der Woche ziehen sich die Anleger in Europa zurück.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 1,00 Prozent leichter bei 4 366,94 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,226 Prozent auf 4 401,26 Punkte an der Kurstafel, nach 4 411,22 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Freitag bei 4 401,26 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 358,09 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 1,68 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.03.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 303,65 Punkten auf. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 05.01.2024, bei 4 097,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.04.2023, wurde der STOXX 50 mit 3 967,30 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 6,72 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4 462,29 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 010,21 Zählern.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 0,04 Prozent auf 5,09 GBP), Glencore (-0,38 Prozent auf 4,62 GBP), BAT (-0,40 Prozent auf 23,47 GBP), HSBC (-0,41 Prozent auf 6,39 GBP) und Unilever (-0,41 Prozent auf 38,56 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil UniCredit (-2,87 Prozent auf 34,43 EUR), Siemens (-2,68 Prozent auf 171,42 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,58 Prozent auf 426,10 EUR), UBS (-2,49 Prozent auf 27,85 CHF) und Novartis (-1,95 Prozent auf 86,52 CHF).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 8 471 127 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 525,273 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist mit 6,30 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die BAT-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,12 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

