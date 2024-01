Schwacher Handel: STOXX 50 schwächelt nachmittags

Um 15:43 Uhr fällt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,30 Prozent auf 4 062,35 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,245 Prozent auf 4 064,56 Punkte an der Kurstafel, nach 4 074,55 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 4 043,78 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 070,83 Punkten lag.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, betrug der STOXX 50-Kurs 4 070,63 Punkte. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 16.10.2023, bei 3 944,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.01.2023, lag der STOXX 50 bei 3 891,45 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 fiel der Index bereits um 0,724 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 124,90 Punkten. Bei 4 043,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Nestlé (+ 1,06 Prozent auf 98,25 CHF), Rio Tinto (+ 0,75 Prozent auf 54,81 GBP), RELX (+ 0,69) Prozent auf 32,24 GBP), Novartis (+ 0,57 Prozent auf 92,52 CHF) und Deutsche Telekom (+ 0,46 Prozent auf 22,78 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil AstraZeneca (-2,47 Prozent auf 105,84 GBP), Richemont (-1,82 Prozent auf 107,85 CHF), Glencore (-1,51 Prozent auf 4,38 GBP), Enel (-1,27 Prozent auf 6,72 EUR) und BASF (-1,02 Prozent auf 44,07 EUR).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 8 037 847 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 433,876 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

2024 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die BAT-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,46 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at