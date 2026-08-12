Schwacher Handel: TecDAX fällt schlussendlich

Am Mittwoch zogen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Schlussendlich notierte der TecDAX im XETRA-Handel 0,59 Prozent leichter bei 4 066,15 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 564,147 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0,262 Prozent fester bei 4 100,88 Punkten, nach 4 090,18 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 126,83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 062,30 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 0,393 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3 838,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3 709,45 Punkten. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, bei 3 740,29 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 12,19 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4 284,41 Punkten. 3 322,31 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Siltronic (+ 5,32 Prozent auf 83,20 EUR), JENOPTIK (+ 5,20 Prozent auf 41,28 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,05 Prozent auf 83,15 EUR), Nordex (+ 4,56 Prozent auf 40,32 EUR) und EVOTEC SE (+ 3,89 Prozent auf 3,85 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil CANCOM SE (-4,88 Prozent auf 21,45 EUR), TeamViewer (-4,25 Prozent auf 6,32 EUR), Carl Zeiss Meditec (-4,05 Prozent auf 29,82 EUR), Bechtle (-3,78 Prozent auf 34,64 EUR) und SAP SE (-2,62 Prozent auf 175,96 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 692 004 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 206,948 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Die TeamViewer-Aktie weist mit 6,55 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,53 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at