Bechtle Aktie
|34,86EUR
|-1,20EUR
|-3,33%
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
Bechtle Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Geschäftszahlen des IT-Dienstleisters hätten angesichts bereits veröffentlichter vorläufiger Zahlen nicht überrascht, schrieb Christopher Tong in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Insgesamt sei der Quartalsbericht zuversichtlich ausgefallen./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
42,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
35,46 €
|
Abst. Kursziel*:
18,44%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34,86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,48%
|
Analyst Name::
Christopher Tong
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bechtle AG
|
17:58
|Schwacher Handel: TecDAX fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
17:58
|MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich fester (finanzen.at)
|
16:00
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX fester (finanzen.at)
|
16:00
|Börse Frankfurt: Anleger lassen MDAX am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
13:16
|ROUNDUP 2: Vorratsaufbau für Aufschwung kostet Bechtle Geld - Aktie im Minus (dpa-AFX)
|
12:26
|XETRA-Handel: TecDAX verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: mittags Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
10:04
|TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bechtle von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)