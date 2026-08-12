Bechtle Aktie

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WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

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12.08.2026 10:04:38

Bechtle Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Das auf dem deutschen Markt erzielte Umsatzwachstum reflektiere klar beschleunigte Investitionen in IT-Hardware und Dienstleistungen im Vergleich zum ersten Jahresviertel, schrieb Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das sei bemerkenswert angesichts des Umsatzrückgangs beim Konkurrenten Cancom./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
Unternehmen:
Bechtle AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
35,50 € 		Abst. Kursziel*:
26,76%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
34,86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29,09%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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