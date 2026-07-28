Bechtle Aktie
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WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
Bechtle Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bechtle nach Quartalszahlen von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die unerwartet starken Eckdaten des IT-Dienstleisters seien auf ein Wachstum in allen Segmenten und Kundengruppen zurückzuführen, schrieb Thorsten Reigber in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aufgrund der guten Performance und des Rekord-Auftragsbestands per Ende Juni habe er seine Prognosen erhöht./rob/edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 15:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Kaufen
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Unternehmen:
Bechtle AG
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
32,44 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
36,78 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Thorsten Reigber
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KGV*:
-
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