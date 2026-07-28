Bechtle Aktie

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Bechtle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

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28.07.2026 16:33:45

Bechtle Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bechtle nach Quartalszahlen von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die unerwartet starken Eckdaten des IT-Dienstleisters seien auf ein Wachstum in allen Segmenten und Kundengruppen zurückzuführen, schrieb Thorsten Reigber in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aufgrund der guten Performance und des Rekord-Auftragsbestands per Ende Juni habe er seine Prognosen erhöht./rob/edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 15:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bechtle AG Kaufen
Unternehmen:
Bechtle AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
32,44 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
36,78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thorsten Reigber 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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