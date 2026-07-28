FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bechtle nach Quartalszahlen von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die unerwartet starken Eckdaten des IT-Dienstleisters seien auf ein Wachstum in allen Segmenten und Kundengruppen zurückzuführen, schrieb Thorsten Reigber in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aufgrund der guten Performance und des Rekord-Auftragsbestands per Ende Juni habe er seine Prognosen erhöht./rob/edh/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 15:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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