FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bechtle auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen des IT-Dienstleisters für das zweite Quartal habe seine Einschätzunge bestätigt, dass Bechtles Ziele für 2026 konservativ gewesen seien, schrieb Lars Vom-Cleff am Mittwoch. Er kündigte an, seine Schätzungen nach den am 12. August erwarteten endgültigen Zahlen zu überarbeiten./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:07 / CET





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