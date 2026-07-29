Bechtle Aktie

37,66EUR 0,60EUR 1,62%
Bechtle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

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29.07.2026 13:59:58

Bechtle Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bechtle auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen des IT-Dienstleisters für das zweite Quartal habe seine Einschätzunge bestätigt, dass Bechtles Ziele für 2026 konservativ gewesen seien, schrieb Lars Vom-Cleff am Mittwoch. Er kündigte an, seine Schätzungen nach den am 12. August erwarteten endgültigen Zahlen zu überarbeiten./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:07 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
Unternehmen:
Bechtle AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
37,60 € 		Abst. Kursziel*:
19,68%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
37,66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,49%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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