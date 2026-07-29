Bechtle Aktie
|37,66EUR
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|1,62%
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
Bechtle Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bechtle auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen des IT-Dienstleisters für das zweite Quartal habe seine Einschätzunge bestätigt, dass Bechtles Ziele für 2026 konservativ gewesen seien, schrieb Lars Vom-Cleff am Mittwoch. Er kündigte an, seine Schätzungen nach den am 12. August erwarteten endgültigen Zahlen zu überarbeiten./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
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Unternehmen:
Bechtle AG
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
45,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
37,60 €
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Abst. Kursziel*:
19,68%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
37,66 €
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Abst. Kursziel aktuell:
19,49%
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Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
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KGV*:
-
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