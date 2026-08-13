Bechtle Aktie
|34,58EUR
|-0,28EUR
|-0,80%
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
Bechtle Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bechtle nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal von 34,50 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe einen rekordhohen Auftragsbestand veröffentlicht, schrieb Andreas Wolf am Mittwoch. Der Umsatz werde von größeren Unternehmen und von der öffentlichen Hand angetrieben. Die Nachfrage seitens kleiner und mittlerer Unternehmen sei hingegen gedämpft./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 16:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
35,52 €
|
Abst. Kursziel*:
12,61%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34,58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,67%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bechtle AG
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verliert zum Start (finanzen.at)
|
12.08.26
|Schwacher Handel: TecDAX fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
12.08.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich fester (finanzen.at)
|
12.08.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX fester (finanzen.at)
|
12.08.26
|Börse Frankfurt: Anleger lassen MDAX am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
12.08.26
|ROUNDUP 2: Vorratsaufbau für Aufschwung kostet Bechtle Geld - Aktie im Minus (dpa-AFX)
|
12.08.26
|XETRA-Handel: TecDAX verbucht Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Bechtle AG
|07:06
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|07:06
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|07:06
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|03.02.26
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.05.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.05.25
|Bechtle Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|34,58
|-0,80%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:14
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:36
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:27
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|17:18
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|17:05
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|16:59
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|16:58
|Cisco Halten
|DZ BANK
|16:55
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|16:32
|Cisco Buy
|UBS AG
|14:47
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|13:57
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|13:56
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:24
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:22
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:19
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:19
|Allianz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:58
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:45
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:10
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|11:07
|freenet Neutral
|UBS AG
|10:49
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|10:42
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|10:35
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|10:34
|Ottobock Buy
|UBS AG
|10:22
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|10:22
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|10:21
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10:18
|MLP Buy
|Baader Bank
|10:05
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|10:05
|Medios Buy
|Warburg Research
|10:02
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|10:01
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|10:00
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:56
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:22
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:15
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|09:09
|INDUS Buy
|Warburg Research
|09:07
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|09:05
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:02
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:02
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank