Schwacher Handel: TecDAX zum Start leichter

Der TecDAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am vierten Tag der Woche in die Verlustzone.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 1,12 Prozent schwächer bei 3 220,66 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 502,672 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,051 Prozent höher bei 3 258,73 Punkten, nach 3 257,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 3 259,58 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 220,18 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der TecDAX bereits um 3,16 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.03.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 383,65 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.01.2024, lag der TecDAX-Kurs bei 3 269,15 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 18.04.2023, den Stand von 3 321,55 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 büßte der Index bereits um 3,13 Prozent ein. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 187,26 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit AIXTRON SE (+ 6,15 Prozent auf 22,80 EUR), freenet (+ 0,60 Prozent auf 26,64 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 0,49 Prozent auf 40,65 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,38 Prozent auf 20,96 EUR) und PNE (+ 0,30 Prozent auf 13,24 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Sartorius vz (-11,46 Prozent auf 291,90 EUR), HENSOLDT (-2,44 Prozent auf 37,60 EUR), Telefonica Deutschland (-1,84 Prozent auf 2,35 EUR), Infineon (-1,67 Prozent auf 30,97 EUR) und EVOTEC SE (-1,36 Prozent auf 13,03 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 460 592 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 198,872 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,38 erwartet. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

