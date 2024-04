Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verliert mittags

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,22 Prozent tiefer bei 4 382,31 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,039 Prozent tiefer bei 4 390,24 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4 391,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 380,58 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 390,24 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, stand der STOXX 50 bei 4 362,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2024, betrug der STOXX 50-Kurs 4 097,22 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, wurde der STOXX 50 auf 3 981,99 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 7,10 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 4 462,29 Punkte. Bei 4 010,21 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rio Tinto (+ 2,16 Prozent auf 52,96 GBP), BP (+ 1,77 Prozent auf 5,19 GBP), Roche (+ 1,46 Prozent auf 223,00 CHF), Glencore (+ 1,19 Prozent auf 4,72 GBP) und Nestlé (+ 0,90 Prozent auf 94,10 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil SAP SE (-1,95 Prozent auf 173,76 EUR), UniCredit (-1,73 Prozent auf 34,77 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,48 Prozent auf 420,20 EUR), Allianz (-0,71 Prozent auf 266,60 EUR) und UBS (-0,53 Prozent auf 28,04 CHF).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 10 193 347 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 518,540 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die BAT-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,40 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,27 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

