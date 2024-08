Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Freitagmittag leichter

Der STOXX 50 sinkt am Freitag.

Um 12:10 Uhr sinkt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,57 Prozent auf 4 367,27 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,181 Prozent schwächer bei 4 429,11 Punkten in den Freitagshandel, nach 4 437,14 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 429,11 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 4 366,23 Einheiten.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 1,92 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 02.07.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 490,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.05.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 370,70 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.08.2023, wurde der STOXX 50 auf 3 962,86 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 6,73 Prozent zu. Bei 4 584,77 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4 010,21 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit GSK (+ 1,74 Prozent auf 15,53 GBP), National Grid (+ 1,59 Prozent auf 9,96 GBP), Unilever (+ 0,75 Prozent auf 48,18 GBP), Reckitt Benckiser (+ 0,68 Prozent auf 41,26 GBP) und AstraZeneca (+ 0,67 Prozent auf 125,96 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-7,13 Prozent auf 45,30 CHF), UBS (-6,71 Prozent auf 24,87 CHF), UniCredit (-5,10 Prozent auf 34,86 EUR), Richemont (-3,58 Prozent auf 129,20 CHF) und Zurich Insurance (-3,17 Prozent auf 467,90 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 sticht die HSBC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 11 300 684 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 539,369 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,08 zu Buche schlagen. Die HSBC-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

