Schwacher Wochentag in Frankfurt: Das macht der DAX am Montagnachmittag

Der DAX fällt am Nachmittag.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,23 Prozent schwächer bei 17 694,34 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,794 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,047 Prozent höher bei 17 743,44 Punkten, nach 17 735,07 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 17 690,88 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 756,39 Punkten lag.

DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, bei 16 918,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.12.2023, lag der DAX-Kurs bei 16 404,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, wurde der DAX auf 15 578,39 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5,52 Prozent nach oben. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17 816,52 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit MTU Aero Engines (+ 2,55 Prozent auf 224,80 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,56 Prozent auf 121,02 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,97 Prozent auf 56,26 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,97 Prozent auf 428,90 EUR) und SAP SE (+ 0,82 Prozent auf 174,76 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Fresenius SE (-4,15 Prozent auf 24,73 EUR), Henkel vz (-4,01 Prozent auf 67,58 EUR), Zalando (-3,74 Prozent auf 19,06 EUR), Daimler Truck (-3,65 Prozent auf 42,99 EUR) und Porsche (-2,94 Prozent auf 83,92 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. 4 890 854 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 202,327 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

Unter den DAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,39 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at