Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX am Mittwochmittag leichter

Das macht der DAX am Mittwoch.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,35 Prozent leichter bei 16 973,02 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,714 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,073 Prozent auf 17 020,77 Punkte an der Kurstafel, nach 17 033,24 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 17 021,55 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 16 964,77 Einheiten.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der DAX bereits um 0,278 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, einen Stand von 16 594,21 Punkten. Der DAX stand vor drei Monaten, am 07.11.2023, bei 15 152,64 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 07.02.2023, den Wert von 15 320,88 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 1,21 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 17 049,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,02 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell QIAGEN (+ 5,43 Prozent auf 41,76 EUR), BMW (+ 1,96 Prozent auf 99,47 EUR), Hannover Rück (+ 1,54 Prozent auf 230,20 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,28 Prozent auf 64,78 EUR) und Porsche (+ 1,23 Prozent auf 82,22 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Infineon (-4,45 Prozent auf 32,11 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-4,18 Prozent auf 42,55 EUR), Deutsche Bank (-4,04 Prozent auf 11,79 EUR), Commerzbank (-3,68 Prozent auf 10,35 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,24 Prozent auf 27,03 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Commerzbank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 7 283 333 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 192,439 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,85 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at