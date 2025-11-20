DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Aktienanalyse
|
20.11.2025 18:03:05
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: DZ BANK vergibt Kaufen
Die DZ Bank hat die Einstufung für DHL Group auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 50 Euro belassen. Der Logistiker biete fürs kommende Jahr ein ausgewogenes Chance-Risiko-Profil, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Trotz anhaltender geopolitischer und handelspolitischer Risiken sehe er DHL operativ gestärkt.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) befand sich um 17:35 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 42,52 EUR ab. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 863 815 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie um 31,5 Prozent nach oben.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 13:45 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 16:51 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)mehr Nachrichten
|
19.11.25
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
19.11.25
|XETRA-Handel LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
19.11.25
|Gewinne in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
19.11.25