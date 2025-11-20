DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: DZ BANK vergibt Kaufen

DZ BANK hat eine sorgfältige Analyse der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Die DZ Bank hat die Einstufung für DHL Group auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 50 Euro belassen. Der Logistiker biete fürs kommende Jahr ein ausgewogenes Chance-Risiko-Profil, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Trotz anhaltender geopolitischer und handelspolitischer Risiken sehe er DHL operativ gestärkt.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) befand sich um 17:35 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 42,52 EUR ab. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 863 815 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie um 31,5 Prozent nach oben.

