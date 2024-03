Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels schwächer

Um 09:11 Uhr fällt der DAX im XETRA-Handel um 0,02 Prozent auf 18 472,69 Punkte zurück. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,844 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 18 477,40 Punkte an der Kurstafel, nach 18 477,09 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 18 471,15 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 502,09 Punkten.

DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der DAX bereits um 1,46 Prozent. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 28.02.2024, den Wert von 17 601,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.12.2023, stand der DAX noch bei 16 701,55 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 28.03.2023, den Wert von 15 142,02 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 10,16 Prozent aufwärts. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 511,17 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Sartorius vz (+ 1,79 Prozent auf 370,50 EUR), Rheinmetall (+ 1,21 Prozent auf 517,80 EUR), Fresenius SE (+ 0,92 Prozent auf 25,18 EUR), adidas (+ 0,71 Prozent auf 206,15 EUR) und Symrise (+ 0,59 Prozent auf 110,30 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,48 Prozent auf 39,89 EUR), SAP SE (-0,69 Prozent auf 180,78 EUR), Hannover Rück (-0,43 Prozent auf 252,30 EUR), Zalando (-0,42 Prozent auf 26,35 EUR) und Brenntag SE (-0,38 Prozent auf 78,62 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 966 390 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 213,135 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,78 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at