Buy für Symrise-Aktie nach UBS AG-Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Charles Eden lieferte am Donnerstagabend eine breite Analyse des Marktes für Geschmackslösungen in Haustierfutter. Symrise dominiere diesen Markt aktuell.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Symrise-Aktie zur Zeit der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere um 09:28 Uhr 0,4 Prozent. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 37,61 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10 105 Symrise-Aktien. Seit Jahresbeginn 2025 sank die Aktie um 29,1 Prozent. Symrise könnte möglicherweise am 11.03.2026 die Finanzergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



