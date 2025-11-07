Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Papier unter der Lupe
|
07.11.2025 09:45:07
Buy für Symrise-Aktie nach UBS AG-Analyse
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Charles Eden lieferte am Donnerstagabend eine breite Analyse des Marktes für Geschmackslösungen in Haustierfutter. Symrise dominiere diesen Markt aktuell.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Symrise-Aktie zur Zeit der Analyse
Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere um 09:28 Uhr 0,4 Prozent. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 37,61 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10 105 Symrise-Aktien. Seit Jahresbeginn 2025 sank die Aktie um 29,1 Prozent. Symrise könnte möglicherweise am 11.03.2026 die Finanzergebnisse für Q4 2025 präsentieren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Symrise AGmehr Nachrichten
|
07.11.25
|EQS-PVR: Symrise AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
07.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.11.25
|XETRA-Handel DAX verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)
|
07.11.25
|Buy für Symrise-Aktie nach UBS AG-Analyse (finanzen.at)
|
06.11.25
|EQS-DD: Symrise AG: Walter Ribeiro, Kauf (EQS Group)
|
05.11.25
|XETRA-Handel LUS-DAX fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
05.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX zeigt sich am Mittwochmittag schwächer (finanzen.at)
|
05.11.25
|EQS-DD: Symrise AG: Walter Ribeiro, buy (EQS Group)
Analysen zu Symrise AGmehr Analysen
|07.11.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|05.11.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|07.11.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|05.11.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|07.11.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|05.11.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|28.10.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|30.09.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|26.09.25
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|72,66
|1,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.