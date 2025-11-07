Symrise Aktie

Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

Papier unter der Lupe 07.11.2025 09:45:07

Buy für Symrise-Aktie nach UBS AG-Analyse

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Symrise-Aktie durch UBS AG.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Charles Eden lieferte am Donnerstagabend eine breite Analyse des Marktes für Geschmackslösungen in Haustierfutter. Symrise dominiere diesen Markt aktuell.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Symrise-Aktie zur Zeit der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere um 09:28 Uhr 0,4 Prozent. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 37,61 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10 105 Symrise-Aktien. Seit Jahresbeginn 2025 sank die Aktie um 29,1 Prozent. Symrise könnte möglicherweise am 11.03.2026 die Finanzergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,Symrise

07.11.25 Symrise Buy UBS AG
05.11.25 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.25 Symrise Kaufen DZ BANK
29.10.25 Symrise Buy Deutsche Bank AG
29.10.25 Symrise Buy UBS AG
Symrise AG 72,66 1,42% Symrise AG

Symrise AG 72,66 1,42% Symrise AG

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

