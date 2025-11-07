DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Symrise-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Symrise-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 07.11.2015 wurde die Symrise-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 61,12 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Symrise-Aktie investiert hat, hat nun 16,361 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 171,79 EUR, da sich der Wert eines Symrise-Anteils am 06.11.2025 auf 71,62 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 17,18 Prozent angezogen.

Symrise markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at