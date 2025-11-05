Symrise Aktie
|LUS-DAX im Blick
|
05.11.2025 12:27:10
XETRA-Handel LUS-DAX fällt mittags zurück
Am Mittwoch bewegt sich der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA 0,46 Prozent tiefer bei 23 774,00 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 23 730,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23 866,50 Punkten lag.
LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 24 379,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 05.08.2025, den Wert von 23 863,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 19 320,00 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 19,08 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Zählern registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Daimler Truck (+ 1,85 Prozent auf 34,73 EUR), BASF (+ 1,36 Prozent auf 42,42 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,28 Prozent auf 205,80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,92 Prozent auf 56,76 EUR) und Symrise (+ 0,87 Prozent auf 71,94 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Siemens Healthineers (-6,70 Prozent auf 45,95 EUR), Siemens Energy (-3,93 Prozent auf 105,20 EUR), QIAGEN (-3,77 Prozent auf 38,18 EUR), Infineon (-1,83 Prozent auf 33,57 EUR) und adidas (-1,77 Prozent auf 154,95 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im LUS-DAX sticht die Siemens Healthineers-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 777 492 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 260,566 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf
Die Bayer-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,52 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
