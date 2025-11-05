Symrise Aktie

Symrise

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

05.11.2025 09:32:18

EQS-DD: Symrise AG: Walter Ribeiro, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

05.11.2025 / 09:31 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Walter
Last name(s): Ribeiro

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Symrise AG

b) LEI
529900D82I6R9601CF26 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000SYM9999

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
71.00 EUR 500.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
71.0000 EUR 500.0000 EUR

e) Date of the transaction
04/11/2025; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: Frankfurt/Main
MIC: XFRA


05.11.2025 CET/CEST
View original content: EQS News















Language: English
Company: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Germany
Internet: www.symrise.com



 
End of News EQS News Service




101602  05.11.2025 CET/CEST





