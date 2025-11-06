Symrise Aktie

06.11.2025 20:37:08

EQS-DD: Symrise AG: Walter Ribeiro, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

06.11.2025 / 20:35 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Walter
Nachname(n): Ribeiro

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Berichtigung
Statt 35.500 € als Volumen wurden 500 € angegeben.

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Symrise AG

b) LEI
529900D82I6R9601CF26 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000SYM9999

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
71,00 EUR 35.500,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
71,0000 EUR 35.500,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
04.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Frankfurt/Main
MIC: XFRA


06.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet: www.symrise.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




101646  06.11.2025 CET/CEST





