Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX sackt am Mittag ab

Um 12:24 Uhr gibt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,25 Prozent auf 24 155,00 Punkte nach.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 215,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 005,00 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 11.11.2025, den Wert von 24 194,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 11.09.2025, einen Stand von 23 752,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 11.12.2024, bei 20 404,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 20,99 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 24 773,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Punkten registriert.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Daimler Truck (+ 4,35 Prozent auf 38,39 EUR), Merck (+ 2,45 Prozent auf 119,15 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,08 Prozent auf 558,20 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,06 Prozent auf 222,60 EUR) und Brenntag SE (+ 1,76 Prozent auf 48,53 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Symrise (-2,95 Prozent auf 65,22 EUR), Deutsche Börse (-2,41 Prozent auf 214,20 EUR), EON SE (-2,19 Prozent auf 15,18 EUR), SAP SE (-1,92 Prozent auf 206,90 EUR) und BMW (-1,40 Prozent auf 94,32 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die EON SE-Aktie aufweisen. 1 251 740 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 239,104 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 6,31 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 5,22 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

