Brenntag Aktie

Brenntag für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
LUS-DAX-Kursentwicklung 11.12.2025 12:27:03

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX sackt am Mittag ab

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX sackt am Mittag ab

Der LUS-DAX gibt sich am Donnerstagmittag schwächer.

Um 12:24 Uhr gibt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,25 Prozent auf 24 155,00 Punkte nach.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 215,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 005,00 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 11.11.2025, den Wert von 24 194,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 11.09.2025, einen Stand von 23 752,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 11.12.2024, bei 20 404,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 20,99 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 24 773,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Punkten registriert.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Daimler Truck (+ 4,35 Prozent auf 38,39 EUR), Merck (+ 2,45 Prozent auf 119,15 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,08 Prozent auf 558,20 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,06 Prozent auf 222,60 EUR) und Brenntag SE (+ 1,76 Prozent auf 48,53 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Symrise (-2,95 Prozent auf 65,22 EUR), Deutsche Börse (-2,41 Prozent auf 214,20 EUR), EON SE (-2,19 Prozent auf 15,18 EUR), SAP SE (-1,92 Prozent auf 206,90 EUR) und BMW (-1,40 Prozent auf 94,32 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die EON SE-Aktie aufweisen. 1 251 740 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 239,104 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 6,31 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 5,22 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Enhaltene Werte
Zur L&S-DAX-Indikation

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Brenntag SEmehr Nachrichten

Analysen zu Brenntag SEmehr Analysen

10.12.25 Brenntag Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.12.25 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
08.12.25 Brenntag Verkaufen DZ BANK
02.12.25 Brenntag Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.11.25 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BASF 44,54 2,91% BASF
BMW AG 95,60 -0,25% BMW AG
Brenntag SE 49,75 4,36% Brenntag SE
Daimler Truck 38,59 4,69% Daimler Truck
Deutsche Börse AG 215,00 -2,09% Deutsche Börse AG
E.ON SE 15,03 -3,25% E.ON SE
Heidelberg Materials 225,30 3,25% Heidelberg Materials
Merck KGaA 119,05 1,84% Merck KGaA
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 559,60 2,12% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Porsche Automobil Holding SE 41,02 1,23% Porsche Automobil Holding SE
SAP SE 210,40 0,02% SAP SE
Symrise AG 66,78 -0,42% Symrise AG

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 24 400,00 0,76%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen