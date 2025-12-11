Brenntag Aktie
|LUS-DAX-Kursentwicklung
|
11.12.2025 12:27:03
Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX sackt am Mittag ab
Um 12:24 Uhr gibt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,25 Prozent auf 24 155,00 Punkte nach.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 215,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 005,00 Zählern.
Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX
Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 11.11.2025, den Wert von 24 194,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 11.09.2025, einen Stand von 23 752,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 11.12.2024, bei 20 404,00 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 20,99 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 24 773,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Punkten registriert.
LUS-DAX-Tops und -Flops
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Daimler Truck (+ 4,35 Prozent auf 38,39 EUR), Merck (+ 2,45 Prozent auf 119,15 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,08 Prozent auf 558,20 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,06 Prozent auf 222,60 EUR) und Brenntag SE (+ 1,76 Prozent auf 48,53 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Symrise (-2,95 Prozent auf 65,22 EUR), Deutsche Börse (-2,41 Prozent auf 214,20 EUR), EON SE (-2,19 Prozent auf 15,18 EUR), SAP SE (-1,92 Prozent auf 206,90 EUR) und BMW (-1,40 Prozent auf 94,32 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die EON SE-Aktie aufweisen. 1 251 740 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 239,104 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.
LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 6,31 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 5,22 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Analysen zu Brenntag SEmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|44,54
|2,91%
|BMW AG
|95,60
|-0,25%
|Brenntag SE
|49,75
|4,36%
|Daimler Truck
|38,59
|4,69%
|Deutsche Börse AG
|215,00
|-2,09%
|E.ON SE
|15,03
|-3,25%
|Heidelberg Materials
|225,30
|3,25%
|Merck KGaA
|119,05
|1,84%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|559,60
|2,12%
|Porsche Automobil Holding SE
|41,02
|1,23%
|SAP SE
|210,40
|0,02%
|Symrise AG
|66,78
|-0,42%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|24 400,00
|0,76%
