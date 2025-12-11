Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Index-Performance im Blick
|
11.12.2025 15:59:01
Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 notiert am Nachmittag im Plus
Um 15:41 Uhr legt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,53 Prozent auf 4 838,69 Punkte zu. Zuvor ging der STOXX 50 0,039 Prozent leichter bei 4 811,11 Punkten in den Handel, nach 4 812,98 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 841,89 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 795,22 Punkten lag.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn stieg der STOXX 50 bereits um 0,666 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.11.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 846,26 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 11.09.2025, den Stand von 4 577,67 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 11.12.2024, bei 4 416,91 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 11,52 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 897,91 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 921,71 Zählern.
STOXX 50-Top-Flop-Liste
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit UniCredit (+ 2,77 Prozent auf 68,65 EUR), Diageo (+ 2,72 Prozent auf 16,46 GBP), Siemens (+ 2,48 Prozent auf 237,35 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,08 Prozent auf 558,20 EUR) und Rheinmetall (+ 1,52 Prozent auf 1 634,50 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Roche (-2,24 Prozent auf 314,80 CHF), BAT (-0,75 Prozent auf 43,66 GBP), Airbus SE (-0,71 Prozent auf 192,56 EUR), National Grid (-0,63 Prozent auf 11,10 GBP) und SAP SE (-0,55 Prozent auf 209,80 EUR).
Die teuersten STOXX 50-Konzerne
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 4 389 261 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 369,345 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus
Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|194,14
|0,14%
|ASML NV
|929,20
|-2,72%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|48,85
|-2,01%
|BNP Paribas S.A.
|78,32
|-0,87%
|BP plc (British Petrol)
|5,00
|-1,21%
|Diageo plc
|19,00
|-0,26%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,68
|-1,06%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|558,20
|-0,25%
|National Grid plc
|12,80
|0,79%
|Rheinmetall AG
|1 614,00
|0,53%
|Roche AG (Genussschein)
|316,30
|-0,50%
|SAP SE
|208,65
|-0,83%
|Siemens AG
|237,30
|-0,71%
|UniCredit S.p.A.
|67,73
|-0,82%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|4 817,69
|-0,54%
