Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Abschläge

Der LUS-DAX verliert am Freitag an Boden.

Um 12:25 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,61 Prozent leichter bei 18 220,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 18 355,50 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 177,00 Zählern.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.06.2024, betrug der LUS-DAX-Kurs 18 084,00 Punkte. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 19.04.2024, bei 17 716,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.07.2023, wies der LUS-DAX einen Wert von 16 110,00 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 8,82 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Airbus SE (ex EADS) (+ 0,96 Prozent auf 132,16 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,69 Prozent auf 247,60 EUR), Siemens (+ 0,53 Prozent auf 171,42 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,35 Prozent auf 101,80 EUR) und EON SE (+ 0,08 Prozent auf 12,46 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Sartorius vz (-15,65 Prozent auf 208,10 EUR), Bayer (-2,67 Prozent auf 26,25 EUR), Merck (-2,65 Prozent auf 148,50 EUR), Continental (-2,60 Prozent auf 57,64 EUR) und Porsche (-2,37 Prozent auf 71,70 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 434 743 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 213,906 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,70 zu Buche schlagen. Mit 8,12 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

