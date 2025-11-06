Continental Aktie

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

06.11.2025 17:19:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Continental auf 76 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Continental von 70 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Jose M Asumendi hob am Donnerstag in einer Nachbetrachtung der finalen Zahlen für das dritte Quartal seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) in diesem und im kommenden Jahr deutlich an. Stärkere Volumina und ein verbesserter Preis-Mix im Reifengeschäft seien zusammen mit niedrigeren Zollbelastungen die Haupttreiber./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:47 / GMT

06.11.25 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Continental Buy UBS AG
06.11.25 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Continental Underperform Bernstein Research
06.11.25 Continental Hold Jefferies & Company Inc.
