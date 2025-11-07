Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Bewertung im Blick
|
07.11.2025 10:55:52
Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Continental-Aktie mit Buy
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Continental nach finalen Zahlen von 65 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Reifenhersteller habe nun die Details dazu geliefert, was genau für die starken Eckdaten verantwortlich war, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er erkennt eine gute Dynamik im Reifen-Kerngeschäft. Aussagen, wonach der Verkauf von ContiTech auf gutem Weg sei, stützten seine Kaufempfehlung. Laskawi erhöhte seine Schätzungen ab 2026.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Continental-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 10:38 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 66,62 EUR abwärts. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 2,07 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 36 457 Continental-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für die Continental-Aktie um 40,2 Prozent nach oben.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Continental AGmehr Nachrichten
|
07.11.25
|Bernstein Research gibt Continental-Aktie Underperform (finanzen.at)
|
07.11.25
|Continental-Analyse: UBS AG bewertet Continental-Aktie mit Buy in neuer Analyse (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt letztendlich (finanzen.at)
|
06.11.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Continental auf 76 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
06.11.25
|Continental-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight (finanzen.at)
|
06.11.25
|Continental-Aktie steigt jedoch: Continental mit Quartalsverlust nach Spin-off- und Verkaufsbelastungen (Dow Jones)
|
06.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
Analysen zu Continental AGmehr Analysen
|07.11.25
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Continental Buy
|UBS AG
|07.11.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Continental Buy
|UBS AG
|07.11.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Continental Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Continental Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|66,48
|-0,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.