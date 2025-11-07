Continental-Analyse: UBS AG bewertet Continental-Aktie mit Buy in neuer Analyse

UBS AG-Analyst David Lesne hat sich intensiv mit dem Continental-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Angesichts der Neuausrichtung mit der Abspaltung von Aumovio und dem geplanten Verkauf von ContiTech gebe es reichlich Potenzial für Ausschüttungen an die Aktionäre, schrieb David Lesne am Donnerstagabend.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Continental-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Continental-Aktie wies um 09:31 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 66,86 EUR abwärts. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 19,65 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 13 145 Continental-Aktien. Seit Jahresbeginn 2025 legte der Anteilsschein um 40,7 Prozent zu.

