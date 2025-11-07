Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Aktienanalyse
|
07.11.2025 09:48:09
Continental-Analyse: UBS AG bewertet Continental-Aktie mit Buy in neuer Analyse
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Angesichts der Neuausrichtung mit der Abspaltung von Aumovio und dem geplanten Verkauf von ContiTech gebe es reichlich Potenzial für Ausschüttungen an die Aktionäre, schrieb David Lesne am Donnerstagabend.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Continental-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Continental-Aktie wies um 09:31 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 66,86 EUR abwärts. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 19,65 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 13 145 Continental-Aktien. Seit Jahresbeginn 2025 legte der Anteilsschein um 40,7 Prozent zu.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 18:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Continental AGmehr Nachrichten
|
07.11.25
|Bernstein Research gibt Continental-Aktie Underperform (finanzen.at)
|
07.11.25
|Continental-Analyse: UBS AG bewertet Continental-Aktie mit Buy in neuer Analyse (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt letztendlich (finanzen.at)
|
06.11.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Continental auf 76 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
06.11.25
|Continental-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight (finanzen.at)
|
06.11.25
|Continental-Aktie steigt jedoch: Continental mit Quartalsverlust nach Spin-off- und Verkaufsbelastungen (Dow Jones)
|
06.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
Analysen zu Continental AGmehr Analysen
|07.11.25
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Continental Buy
|UBS AG
|07.11.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Continental Buy
|UBS AG
|07.11.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Continental Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Continental Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|66,48
|-0,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.