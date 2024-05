Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX fällt zum Ende des Freitagshandels zurück

Am Freitag verbuchte der MDAX via XETRA letztendlich ein Minus in Höhe von 0,36 Prozent auf 26 708,72 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 239,457 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,007 Prozent schwächer bei 26 803,59 Punkten in den Handel, nach 26 805,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 26 803,59 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 580,06 Zählern.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der MDAX bereits um 1,53 Prozent. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, wies der MDAX einen Wert von 26 264,39 Punkten auf. Der MDAX stand am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, bei 25 824,65 Punkten. Am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, wies der MDAX 26 537,41 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Minus von 0,483 Prozent zu Buche. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 25 075,79 Punkten.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit RTL (+ 4,24 Prozent auf 30,75 EUR), Gerresheimer (+ 2,34 Prozent auf 105,00 EUR), Lufthansa (+ 1,58 Prozent auf 6,42 EUR), HENSOLDT (+ 1,52 Prozent auf 37,36 EUR) und HUGO BOSS (+ 1,48 Prozent auf 48,71 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil EVOTEC SE (-6,43 Prozent auf 8,40 EUR), Carl Zeiss Meditec (-5,37 Prozent auf 84,65 EUR), SMA Solar (-4,40 Prozent auf 48,18 EUR), AIXTRON SE (-2,88 Prozent auf 20,94 EUR) und CTS Eventim (-2,46 Prozent auf 79,40 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 10 002 754 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Talanx mit 18,812 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Im MDAX präsentiert die Lufthansa-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 17,78 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at