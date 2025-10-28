NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 35,10 Euro auf "Underweight" belassen. Vor den am 11. Dezember anstehenden Quartalszahlen lägen seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen (Ebita) für 2025 und mehr noch für 2026 unter dem Marktkonsens, schrieb Anchal Verma am Montagabend in ihrem Ausblick. Sie sieht weiterhin Risiken für das kommende Jahr sowie die entsprechenden Erwartungen./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 18:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.