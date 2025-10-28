Carl Zeiss Meditec Aktie
|44,76EUR
|0,14EUR
|0,31%
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
Carl Zeiss Meditec Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 35,10 Euro auf "Underweight" belassen. Vor den am 11. Dezember anstehenden Quartalszahlen lägen seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen (Ebita) für 2025 und mehr noch für 2026 unter dem Marktkonsens, schrieb Anchal Verma am Montagabend in ihrem Ausblick. Sie sieht weiterhin Risiken für das kommende Jahr sowie die entsprechenden Erwartungen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 18:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Underweight
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
35,10 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
44,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-21,65%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
44,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-21,58%
|
Analyst Name::
Anchal Verma
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AGmehr Nachrichten
|
09:00
|EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
28.10.25
|Freundlicher Handel: TecDAX startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
27.10.25
|Freundlicher Handel: TecDAX mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
27.10.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
24.10.25
|Schwacher Handel: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
24.10.25