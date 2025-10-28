Carl Zeiss Meditec Aktie

44,76EUR 0,14EUR 0,31%
Carl Zeiss Meditec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
28.10.2025 06:21:32

Carl Zeiss Meditec Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 35,10 Euro auf "Underweight" belassen. Vor den am 11. Dezember anstehenden Quartalszahlen lägen seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen (Ebita) für 2025 und mehr noch für 2026 unter dem Marktkonsens, schrieb Anchal Verma am Montagabend in ihrem Ausblick. Sie sieht weiterhin Risiken für das kommende Jahr sowie die entsprechenden Erwartungen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 18:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Underweight
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
35,10 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
44,80 € 		Abst. Kursziel*:
-21,65%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
44,76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-21,58%
Analyst Name::
Anchal Verma 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AGmehr Nachrichten