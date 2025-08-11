EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|Kursverlauf
|
11.08.2025 12:27:09
Schwacher Wochentag in Frankfurt: So performt der MDAX aktuell
Um 12:10 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,55 Prozent leichter bei 31 318,89 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 323,993 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,151 Prozent fester bei 31 541,02 Punkten in den Montagshandel, nach 31 493,41 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des MDAX lag am Montag bei 31 246,39 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31 541,02 Punkten erreichte.
MDAX seit Beginn Jahr
Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 11.07.2025, den Wert von 31 354,15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, wurde der MDAX mit 29 730,13 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, wies der MDAX einen Stand von 24 249,84 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 21,77 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im MDAX
Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit LEG Immobilien (+ 1,60 Prozent auf 73,15 EUR), IONOS (+ 1,34 Prozent auf 41,45 EUR), freenet (+ 1,31 Prozent auf 27,88 EUR), TAG Immobilien (+ 1,15 Prozent auf 15,00 EUR) und Deutsche Wohnen SE (+ 1,09 Prozent auf 23,25 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil RENK (-2,93 Prozent auf 59,61 EUR), EVOTEC SE (-2,57 Prozent auf 6,60 EUR), HelloFresh (-2,42 Prozent auf 9,27 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,96 Prozent auf 100,20 EUR) und AUTO1 (-1,68 Prozent auf 28,14 EUR).
Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 517 245 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 30,729 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,50 erwartet. Die RTL-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 15,30 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
