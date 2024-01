Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich leichter

Am Donnerstag geht es im TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,65 Prozent auf 3 317,58 Punkte nach unten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 492,385 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,211 Prozent tiefer bei 3 332,11 Punkten in den Handel, nach 3 339,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 3 316,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 336,11 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 1,22 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, den Stand von 3 324,53 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 25.10.2023, den Wert von 2 841,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.01.2023, wurde der TecDAX auf 3 155,39 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2024 verlor der Index bereits um 0,211 Prozent. Bei 3 373,55 Punkten schaffte es der TecDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 187,26 Zählern.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit MorphoSys (+ 0,89 Prozent auf 35,24 EUR), CANCOM SE (+ 0,40 Prozent auf 29,80 EUR), Nemetschek SE (+ 0,07 Prozent auf 86,44 EUR), Telefonica Deutschland (+ 0,04 Prozent auf 2,35 EUR) und JENOPTIK (+ 0,00 Prozent auf 29,90 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil EVOTEC SE (-4,57 Prozent auf 14,32 EUR), SMA Solar (-3,37 Prozent auf 48,22 EUR), Nordex (-2,78 Prozent auf 9,30 EUR), Energiekontor (-2,10 Prozent auf 74,60 EUR) und CompuGroup Medical SE (-1,91 Prozent auf 38,98 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 510 872 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 174,706 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Die freenet-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,16 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at