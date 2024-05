Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert letztendlich im Minus

Der Handel in New York verlief am Donnerstagabend in ruhigen Bahnen.

Am Donnerstag ging der Dow Jones den Handel nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 39 869,38 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 13,316 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,734 Prozent leichter bei 39 615,10 Punkten in den Handel, nach 39 908,00 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Donnerstag bei 39 864,68 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 40 051,05 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,702 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.04.2024, notierte der Dow Jones bei 37 798,97 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 16.02.2024, den Wert von 38 627,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.05.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 33 012,14 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 5,71 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 40 051,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Walmart (+ 6,99 Prozent auf 64,01 USD), 3M (+ 3,58 Prozent auf 104,86 USD), Boeing (+ 3,37 Prozent auf 182,96 USD), Intel (+ 2,43 Prozent auf 32,03 USD) und Travelers (+ 2,27 Prozent auf 219,22 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Cisco (-2,68 Prozent auf 48,34 USD), Caterpillar (-2,59 Prozent auf 350,72 USD), Home Depot (-1,70 Prozent auf 342,73 USD), Amgen (-1,35 Prozent auf 314,72 USD) und Amazon (-1,27 Prozent auf 183,63 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 18 410 929 Aktien gehandelt. Im Dow Jones hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,846 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,83 erwartet. Die Verizon-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at