Schwacher Wochentag in Wien: ATX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Der ATX zeigte sich am Donnerstag in Rot.

Am Donnerstag verbuchte der ATX via Wiener Börse letztendlich ein Minus in Höhe von 0,29 Prozent auf 3 652,55 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 118,700 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,004 Prozent leichter bei 3 662,95 Punkten in den Handel, nach 3 663,08 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 3 647,78 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 666,27 Zähler.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 0,692 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 22.07.2024, den Wert von 3 686,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.05.2024, erreichte der ATX einen Stand von 3 758,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.08.2023, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 138,51 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,05 Prozent. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 305,62 Punkte.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 1,20 Prozent auf 16,90 EUR), BAWAG (+ 0,81 Prozent auf 68,10 EUR), CA Immobilien (+ 0,80 Prozent auf 32,82 EUR), Lenzing (+ 0,78 Prozent auf 32,10 EUR) und IMMOFINANZ (+ 0,49 Prozent auf 30,85 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Schoeller-Bleckmann (-8,52 Prozent auf 30,60 EUR), OMV (-1,74 Prozent auf 38,48 EUR), voestalpine (-1,46 Prozent auf 21,66 EUR), Österreichische Post (-0,67 Prozent auf 29,55 EUR) und Vienna Insurance (-0,66 Prozent auf 30,25 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 506 018 Aktien gehandelt. Im ATX nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 26,786 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus

2024 hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Mit 10,58 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

