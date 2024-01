Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime gibt letztendlich nach

Der ATX Prime beendete den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 1 720,85 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,003 Prozent schwächer bei 1 721,91 Punkten in den Handel, nach 1 721,97 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 1 716,84 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 723,43 Punkten erreichte.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht sank der ATX Prime bereits um 0,100 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, bei 1 666,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.10.2023, lag der ATX Prime noch bei 1 587,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.01.2023, wurde der ATX Prime auf 1 626,00 Punkte taxiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit S IMMO (+ 6,28 Prozent auf 13,88 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,52 Prozent auf 9,78 EUR), Polytec (+ 1,87) Prozent auf 3,82 EUR), STRABAG SE (+ 1,76 Prozent auf 43,25 EUR) und Flughafen Wien (+ 1,18 Prozent auf 51,30 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil AT S (AT&S) (-3,05 Prozent auf 24,12 EUR), Lenzing (-2,61 Prozent auf 33,60 EUR), BAWAG (-2,03 Prozent auf 47,22 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,62 Prozent auf 121,20 EUR) und Frequentis (-1,11 Prozent auf 26,70 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 629 610 Aktien gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 29,444 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 2,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Addiko Bank-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,01 Prozent gelockt.

