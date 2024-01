Schwacher Wochentag in Wien: ATX verliert nachmittags

Am Freitag geht es im ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 0,11 Prozent auf 3 416,27 Punkte abwärts. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 113,901 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,089 Prozent auf 3 417,14 Punkte an der Kurstafel, nach 3 420,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 3 419,75 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 383,76 Punkten verzeichnete.

ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der ATX bereits um 0,565 Prozent nach. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 05.12.2023, bei 3 312,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.10.2023, wurde der ATX auf 3 091,42 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 05.01.2023, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 242,40 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 1,13 Prozent auf 125,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,93 Prozent auf 43,60 EUR), Verbund (+ 0,83 Prozent auf 84,85 EUR), CA Immobilien (+ 0,78 Prozent auf 32,35 EUR) und IMMOFINANZ (+ 0,71 Prozent auf 21,25 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Telekom Austria (-1,76 Prozent auf 7,81 EUR), AT S (AT&S) (-1,60 Prozent auf 24,62 EUR), voestalpine (-1,45 Prozent auf 27,28 EUR), Andritz (-1,30 Prozent auf 53,15 EUR) und Wienerberger (-1,15 Prozent auf 29,12 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Die CA Immobilien-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 398 794 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 28,783 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BAWAG-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,92 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at